Просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительным 1]ГОЛУБОЙ ВОЗДУШНЫЙ [ШАР]. 2]ТЁПЛЫЙ ЛЕТНИЙ[ДОЖДЬ] [РОД И ПАДЕЖ]

Русский язык
Просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительным 1]ГОЛУБОЙ ВОЗДУШНЫЙ [ШАР]. 2]ТЁПЛЫЙ ЛЕТНИЙ[ДОЖДЬ] [РОД И ПАДЕЖ]
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