Просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительным 1]ГОЛУБОЙ ВОЗДУШНЫЙ [ШАР]. 2]ТЁПЛЫЙ ЛЕТНИЙ[ДОЖДЬ] [РОД И ПАДЕЖ]
Русский язык
Просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительным 1]ГОЛУБОЙ ВОЗДУШНЫЙ [ШАР]. 2]ТЁПЛЫЙ ЛЕТНИЙ[ДОЖДЬ] [РОД И ПАДЕЖ]
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Помогите правильно решить пример 749*709-6*(1235-165)+3762/6-(8000-3988)*66-64105+46839-(34*28-873)= по действи??м пж
Русский язык
1. Прочитайте выразительно текст . Как его можно озаглавить? Осенью⁶ у ежей мало добычи . попрятались черви скрылись маленькие ящерки , в кружки ...