Пожалуйста! решите 2 задачи. очень срочно нужно ( желательно с решением ) во вложениях
Геометрия
Пожалуйста! решите 2 задачи. очень срочно нужно ( желательно с решением ) во вложениях
Ответ(ы):
Гость:
2.Б. ответ внизу..............
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