Часть плоскости, огранчиенная двумя лучами, выходящими из одной точки - это ...

Алгебра
Часть плоскости, огранчиенная двумя лучами, выходящими из одной точки - это ...
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Гость:
Это называется углом
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