Частное суммы чисел 36 и 92 и разности чисел 56 и 21.
Математика
Частное суммы чисел 36 и 92 и разности чисел 56 и 21.
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(36+92):(56-21)=128:35=3(ост23)
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