чё значит ненастный день
Литература
чё значит ненастный день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ненастье-плохая, пасмурная, дождливая погода
Гость:
плохая погода на улице(идет дождь)
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