Чего себе не хочешь, того и другому не делай. ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ?
Литература
Чего себе не хочешь, того и другому не делай. ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объясняется так....например если не хочешь себе несчастья(проблем,сор) то ты и другому(другу) такого не желай что б у него было несчастье......я думаю так
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