Человек и мир природы в литературе напримере произведения Казакова оленьи рога

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В литературе природа имеет очень важную роль т.к она оживляет весь рассказ повесть или стих .Писатель Пушкин проявляет в своих стихах уважение к родине,тоесть к природе родной.Птицы звери ,растения все это божьи дары которые окружают нас,которые украшают нашу жизнь. В литературе используются различные эпитеты ,гиперболы ,красочные выражения связанные с природой. Тарас Бульба всем известное произведение здесь большую роль играет природа,описание степи в огромных частях этого произведения .Природа это жизнь и все люди должны это понимать ведь она дает нам существовать.И вот именно поэтому поэтов и писателей вдохновляет это и подталкивает на величайшие произведения.Которые мы читаем спустя столетия и века.