"человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека" помогите н??писать сочинение по этой теме
Литература
"человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека" помогите н??писать сочинение по этой теме
Ответ(ы):
Гость:
Человек — вот самая большая загадка на Земле. Над ней бились испокон веков великие писатели, художники, антропологи, психологи. Что такое человек? Каков он? Что такое характер человека? На эти и многие другие вопросы еще не найден ответ и вряд ли будет найден.
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