Чем инфекционные заболевания отличаются от паразитарных?

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Инфекционные болезни относятся к группе самых распространенных на Земле заболеваний. Вместе с тем в разных странах распространение и характер инфеций различны, большую роль при этом играют социально-экономические факторы. В тех странах, где уровень жизни низок, там значительно больше инфекционных болезней по сравнению с экономически развитыми странами, где уровень жизни населения выше и социальные условия лучше, где достаточно высоки санитарная культура, профилактиа болезней и хорошо организовано санитарное просвещение. Однако даже в странах с очень высоким уровнем цивилизации проблема инфекционных заболеваний не теряет своего значения, ибо и в этих странах периодически возникают вспышки инфекционных болезней и эпидемии, периодически по земному шару распространяются пандемии, которые захватывают как экономически отсталые, так и богатые страны. Отсюда можно сделать вывод, что при ухудшении социально-экономических условий жизни количество инфекционных заболеваний будет увеличиваться.