Чем характеризуется внешнее строение аскариды

Биология
Чем характеризуется внешнее строение аскариды
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Гость:
Общая характеристика типа, человеческая аскарида, внешнее строение, полость тела, питание, размножение и развитие, вред аскариды, меры предупреждения заражения, острица, круглые черви - паразиты растений Круглы черви произошли от свободноживущих ресничных плоских червей. По сравнению с ними характеризуются более высокой организацией, высокой численностью, прогрессирующим расселением и большим многообразием форм. Они обитают в морях, пресных водоемах и в почве. Многие виды ведут паразитический образ жизни, поселясь в организме человека, животных, растений, вызывая у них опасные заболевания. Такая универсальная приспособленность их, по-видимому, обусловлена развитием у них плотной наружной кутикулы. Характерные признаки типа: 1) Форма тела веретеновидная, округлая в поперечном сечении, не сегментированная. 2) Это трехслойные, двусторонне-симметричные животные. 3) Снаружи тело покрыто плотной кутикулой, под которой расположен особый вид эпителиальной ткани, утративший клеточное строение - гиподерма. Под ней расположена продольная мускулатура, но в отличие от плоских червей она не образует сплошного мышечного слоя, а представляет собой тяжи продольных мышц, разобщенных между собой валиками гиподермы. 4) Развита первичная полость, в которой находятся внутренние органы, выполняющие функцию внутренней среды организма. Полостная жидкость вместе с кутикулой создает для мускулатуры гидроскелет, а также играет важную роль в обмене веществ. 5) Появляется важный новый признак - четкое разделение пищеварительной системы на 3 отдела: передний, средний и задний. Пищеварительный тракт начинается ртом и заканчивается анальным отверстием. 6) Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Одни дышат всей поверхностью тела, у живущих в бескилородной среде - дыхание анаэробное. 7) Нервная система и органы чувств развиты слабо. Нервная система представлена окологлоточным нервным кольцом и несколькими продольными стволами, из которых развиты 2 - брюшной и спинной, от них многочисленные ветви подходят к органам. Ориентируются с помощью осязательных сосочков, щетинок, у некоторых имеются осморецепторы, а также глазные (пигментные) пятна. 8) Выделительная система либо отсутствует, либо представлена протонефридиями, у многих - одноклеточными кожными железами. 9) Большинство круглых червей - раздельнополые организмы. Самки значительно крупнее самцов. Половые железы имеют вид трубок, протоки которых открываются наружу половыми порами. 10) Основной класс этого типа - собственно круглые черви или Нематоды, включает большое количество паразитов. Среди них - аскарида человеческая, острица, трихинелла спиральная, власоглав, кривоголовка 12-перстной кишки (в организме человека) ; свиная или лошадиная аскариды, трихинелла, власоглав и другие ( в организме животных) . Аскарида человеческая паразитирует в кишечнике человека (в тонких кишках) . Длина взрослой самки 20-40 см, самца -15-25см. Задний конец тела самца загнут на брюшную сторону. Аскариды не имеют органов прикрепления, они удерживаются в кишечнике, продвигаясь навстречу пище. Эпителий аскариды (гиподерма) образует снаружи многослойную гибкую кутикулу, которая выполняет роль своеобразного наружного скелета, а также защищает от механических воздействий, ядовитых веществ и переваривания пищеварительными ферментами хозяина. Под гиподермой находятся продольные мышцы. Из органов чувств развиты только осязательные бугорки вокруг рта, а у самцов на заднем конце тела находится трубковидный кишечник, фагоцитарные клетки и половые органы. Пищеварительная система начинается ротовым отверстием, окруженным 3 губами (валиками) . Полупереваренная хозяином пища сначала попадает в короткую глотку, затем в среднюю кишку, где окончательно переваривается и усваивается. Средняя кишка переходит в заднюю, заканчивающуюся анальным отверстием. 
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