Срочно помогите пожалуйста умоляю вас 3 задание

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Мен жаксы тамактанамын Минирал суды ышемын Тускы тамака кеспе ышемын Кунде минерал суды ышемын Асханада ... болмайды Кымыз адамга ем Я хорошо питаюсь Миниральную воду пью В обед суп пью Каждый день пью миниральную воду В столовой нельзя Кумыс человеку полезен