Чем,кроме числового значения,характеризуется скорость тела?

Физика
Чем,кроме числового значения,характеризуется скорость тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Направлением. так как скорость векторая величина.
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