Рассмотрите невооруженным глазом плесневые грибв выращенные на субстратах.опишите их вид
Биология
Рассмотрите невооруженным глазом плесневые грибв выращенные на субстратах.опишите их вид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наших домах, мы можем встретить еще один плесневый гриб пеницилл. (Слайд 8). Его мицелий состоит из разветвлённых нитей, разделённых перегородками не клетки, и напоминает кисточку, отсюда и название “кистевик”. На концах развиваются цепочки конидий, с помощью которых пеницилл размножается. Этот гриб встречается в виде плесени зеленого, сизого, голубого цвета на почве и продуктах растительного происхождения и делает их непригодными к употреблению. Некоторые виды пеницилла используют для приготовления пенициллина – современного антибиотика.
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