Чем многоклеточные организмы отличаются от колониальных?

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Многоклеточные организмы отличаются от колониальных тем, что:1) у колониальных все клетки одинаковые, а у многоклеточных есть различные органы и ткани2)у колониальных нет полового размножения, а у многоклеточных есть3)колониальные не могут жить на суше, а многоклеточные могут4) колониальные не способны сопротивлятся паразитам, а многоклеточные способны