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Мився-мився ,аж стомився.Скільки раз я друзі мився?
Українська мова
Мився-мився ,аж стомився.Скільки раз я друзі мився?
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