Разбор имени прилагательного как части речи. Слова которые надо разобрать: круглые, большой, бедная.
Русский язык
Разбор имени прилагательного как части речи. Слова которые надо разобрать: круглые, большой, бедная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглые - прилагат нач форма круглый употреблено в форме им.п. мн.ч. синт роль: определение большой - прилагат нач форма большой, употреблено в форме и.п. ед.ч. м.р. синт роль: определение бедная - прилагат нач форма бедный, употреблено в форме и.п. ед.ч. ж.р. синт роль: определение
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