Как приготовить маршмеллоу
Технология
Как приготовить маршмеллоу
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Ингредиенты для "Маршмеллоу (Marshmallows)": Сахарная пудра (для обваливания) — 0,5 стак. Крахмал (для обваливания) — 0,5 стак. Соль (в зефир) — 0,25 ч. л. Желатин (в зефир) — 25 г Сода (без верха (в сироп)) — 1/4 ч. л. Кислота лимонная (без верха (в сироп)) — 2/3 ч. л. Сахар (в сироп - 350г, в зефир - 400г) — 750 г Вода (в сироп (горячую) - 155мл, в зефир (кипяченую комнатн.t) - 250мл) — 405 мл
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