Доказательство что врач это хорошая профессия

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Доказательство что врач это хорошая профессия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач лечит людей и помогает больным. Это хорошее дело. Значит и профессия тоже хорошая.
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