Чем мономеры белков отличаются друг от друга?
Биология
Чем мономеры белков отличаются друг от друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВСЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛЫ БЕЛКА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ. Кроме простых белков, состоящих только из аминокислот, есть еще и сложные белки, в состав которых могут входить углеводы (гликопротеины) , жиры (липопротеины) , нуклеиновые кислоты (нуклеопротеины) и др. Современная биология показала, что сходство и различие организмов определяется в конечном счете набором белков. Чем ближе организмы друг к другу в систематическом положении, тем более сходны их белки.
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