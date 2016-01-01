Чем можно даполнить? плиз побыстрей!

Гость: Гость:

Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое? чей?Примечание. Под признаком в грамматике принято понимать свойства, принадлежность, количества и тд., характеризующие предметы.По значению и форме различают разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные. Имена прилагательные завися от существительных, согласуются с ними, т.е. ставятся в том же падеже, числе, роде, что и существительные, к которым они относятся. Начальная форма имен прилагательных — именительный падеж в единственном числе мужского рода. Имена прилагательные бывают в полной и в краткой форме (только качественные). В предложении прилагательные в полной форме, как правило, бывают согласованными определениями, иногда являются именной частью составного сказуемого. Прилагательные в краткой форме употребляются только как сказуемые. Качественные прилагательные имеют сравнительную и превосходную степень.