Чем опасна сель? Зарание спасибо!

Гость: Гость:

Сель – это поток смеси из воды и породы различного происхождения. Чаще всего сель возникает в горных, холмистых районах. В таких потоках есть камни, глинистые частицы, глыбы. Чаще всего селевые потоки образуются в результате выпадения обильных осадков, таяния снегов, ледников в горах. Также причиной схода селя может стать землетрясение или извержение вулканов. По сути – это движение большой массы породы с одного места на другое в результате действия силы притяжения. Сель может образоваться как на склоне горы, так и у ее подножия. Считается самым опасным местом (селеопасное) на склонах, у основания холмов. Сход селя предсказать невозможно. Чаще всего это внезапное природное явление становится настоящим сюрпризом для человека. Сель возникает внезапно и движется с большой скоростью. От 10 м в секунду и более. Период схода селя может быть различным: от 1 минуты до 10 часов, чаще всего происходит в несколько этапов. Первая волна при сходе селя может достигать в высоту 15 метров. Если сель образуется высоко в горах, у человека есть возможность среагировать на опасность и предпринять соответствующие меры внизу, однако часто это происшествие застает врасплох: гибнут туристы, пограничники, местные жители и просто зеваки, которые недооценивают опасность