Чем определяется ускорение тела? От чего зависит его значение?

Физика
Чем определяется ускорение тела? От чего зависит его значение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение тела равно скорости изменения скорости тела или равна производной от скорости тела  по времени,или равна второй производной пути по времени. Если на тело действуют силы не равные нулю, то ускорение прямо пропорционально равнодействующей всех сил.( Из второго закона Ньютона). 
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