Какое историческое события освещается в стихе лермонтова бородино
Литература
Какое историческое события освещается в стихе лермонтова бородино
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война русского народа и французского
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