Чем отличается труд человека от труда животного?
Обществознание
Чем отличается труд человека от труда животного?
Ответ(ы):
Гость:
Человек трудится на кого-то, а животное - нет!
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