Чем отличается управление от согласования
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Чем отличается управление от согласования
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Гость:
В согласовании согласуется род, число и падеж у главного и зависимого слова)а в Управление зависимое слово ставится в том падеже который требует главное
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