Чем отличалась культура Новгородской земли от культуры Владимиро-Суздальского к??яжества

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В XIII веке Владимиро-Суздальское княжество было одним из сильнейших на Руси. Правители этого княжества, начиная с Юрия Долгорукого, проводили политику укрепления княжеской власти. Проведя в военных походах долгие годы, Юрий Долгорукий сумел покорить многие соседние территории и даже занять силой великокняжеский престол в Киеве, однако вскоре был отравлен там политическими противниками. Сын Юрия Андрей продолжил курс отца на жесткое укрепление своей власти и борьбу с боярской оппозицией. В селе Боголюбове он создал загородную резиденцию, в которой вскоре и был убит сторонниками ослабления княжеской власти. Лишь через несколько лет сумел навести порядок сын Андрея - Всеволод Большое Гнездо, подавивший выступления родовой знати. При нем княжество достигло наибольшего могущества. Таким образом, в XIII-XIV веках Владимиро-Суздальское княжество было централизованным, с сильноой княжеской властью. Новгородская земля кардинально различалось по своей политическому устройству от выше упомянутого княжества. В 12 Новгород веке стал самостоятельной феодальной республикой и принимал к себе князей только по собственному выбору и на известных условиях. Такая ситуация была не характерна для средневековья, а тем более для периода феодальной раздробленности, когда народ особенно «держался» за князей, видя в них защиту и гарантию безопасности. В Новгороде же князь не был единовластным правителем. Он выполнял функцию связующего звена, с одной стороны, Новгорода с Русью и порядками в остальных ее землях, а с другой - отдельных частей Новгородской земли. Руководящая роль в управлении княжеством принадлежала вечу, хотя во многих других княжествах этот орган был уже упразднен. . В действительности же вся реальная полнота власти находилась в руках бояр и привилегированной части купечества. Боярско-купеческая верхушка учитывала политическую активность городского населения, и умело использовала ее в борьбе с княжеской властью, отстаивая свои собственные интересы. Государственное управление Новгородом осуществлялось через систему вечевых органов: в столице существовало общегородское вече, отдельные части города (стороны, концы, улицы) созывали свои вечевые собрания. Высшими должностными лицами “Господина Великого Новгорода” были посадник, тысяцкий, архиепископ, князь. Посадник — исполнительный орган веча, избранный им на один-два года, руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал вопросами управления и суда, командовал войском, руководил вечевым собранием и боярским советом, представительствовал во внешних сношениях. Тысяцкий занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение. Архиепископ был хранителем государственной казны, контролером торговых мер и весов (основная его роль — духовное главенство в церковной иерархии) . В XII в. с формированием республиканского строя особое место занял глава новгородской церкви (владыка) — архиепископ. Он сосредоточивал в своих руках высшие управленческие функции в области финансов, торговли, суда, был главой городского совета знати, оказывал идеологическое влияние на рядовых граждан. Вторым по значению лицом был посадник, избиравшийся на ограниченный срок. Таким образом, политический строй Новгородской республики и Владимиро-Суздальского княжества кардинально отличался. Если в Новгороде вся власть в действительности принадлежала верхушке знатных бояр, а де-юре осуществлялась вече, то во Владимире была очень сильна власть князя, то есть по сути был строй - монархия.