Составить текст в научном стиле о растении ромашка

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Ромашка является лекарственным растением, которое известно каждому. Хотя чаще всего мы знакомимся с ней не в целях лечения – на ромашках гадают влюбленные, а пышные букеты с удовольствием принимают девушки от своих возлюбленных. В это время человечество уже давно заметило благотворное влияние ромашки на организм человека. Поэтому знахари и целители использовали ее, чтобы помочь больному восстановить силы после тяжелой болезни или же успокоить человека при нервных расстройствах.Оказалось, что лечебное влияние ромашки является следствием ее удивительного состава, включающего большой комплекс химических элементов. Ее состав уникален, и делает ее чудотворным цветком. В идеальных пропорциях здесь сочетаются бисаболл оксид и эфирное масло, кадинен, фарнезен, кумарин, холин, полисахариды, фитостерин, а также глицерид жирных кислот. Среди биологических кислот в ее составе выделяют ноиловую и изовалериановую кислоту. Этот цветок также имеет антибактериальные свойства благодаря наличию флавонидов в ее составе. К ним относятся кверцитин, лютеолин и аигенин. Только за счет наличия в составе всех этих элементов ромашка обладает противомикробным и противовирусным свойством.Важно знать, что собирать у ромашки надо соцветия (корзинки). Начинают заготавливать ромашку с мая месяца и до конца лета. Для сбора ромашки надо выбрать сухую и солнечную погоду. Собирать надо растения, у которых белые язычковые цветки расположены горизонтально, а не те, которые уже начали опускаться. В этот период растения имеет самое большое количество биологически активных веществ. Если растение собранно поздно, то при сушке корзинка распадётся и улетучится эфирное масло. В высоту цветонос не должен быть больше трёх сантиметров. Лучше всего хранить в плотно закрытой посуде не больше года.