Який кофіцієнт жорсткості пружини, якщо сила 20 H розтягує пружину на 4 см ?СРОЧНО
Физика
Який кофіцієнт жорсткості пружини, якщо сила 20 H розтягує пружину на 4 см ?СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
Дано: F=20Н х=4 см. Найти: К=? Решение: F=K*х К=F/(делим) на х К=20Н/ (делим) на 4 см = 5 Н/м. НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО РЕШИЛА! И ПОМОГЛА ТЕБЕ. =З
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