Який кофіцієнт жорсткості пружини, якщо сила 20 H розтягує пружину на 4 см ?СРОЧНО

Физика
Який кофіцієнт жорсткості пружини, якщо сила 20 H розтягує пружину на 4 см ?СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано:  F=20Н х=4 см.  Найти: К=? Решение:  F=K*х  К=F/(делим) на х К=20Н/ (делим) на 4 см = 5 Н/м.  НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО РЕШИЛА! И ПОМОГЛА ТЕБЕ. =З
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