Мяч массой 400г, двигавшейся со скоростью 10 м/с в горизонтальном направлении, попал в неподвижную пластиковую бутылку с водой, массой 800г и отлетел в противоположном направлении. Бутылка приобрела скорость 6 м/с. С какой скор...
Физика
Мяч массой 400г, двигавшейся со скоростью 10 м/с в горизонтальном направлении, попал в неподвижную пластиковую бутылку с водой, массой 800г и отлетел в противоположном направлении. Бутылка приобрела скорость 6 м/с. С какой скоростью отлетел мяч?
Ответ(ы):
Гость:
Мяч отлетел со скоростью 4м/с
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