Мяч массой 400г, двигавшейся со скоростью 10 м/с в горизонтальном направлении, попал в неподвижную пластиковую бутылку с водой, массой 800г и отлетел в противоположном направлении. Бутылка приобрела скорость 6 м/с. С какой скор...

Физика

Мяч массой 400г, двигавшейся со скоростью 10 м/с в горизонтальном направлении, попал в неподвижную пластиковую бутылку с водой, массой 800г и отлетел в противоположном направлении. Бутылка приобрела скорость 6 м/с. С какой скоростью отлетел мяч?

Автор: Гость