Найдите объем прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 30 метров ширина 10 метров а высота 2 метра Чему равна площадь основания параллелепипеда
Математика
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 30 метров ширина 10 метров а высота 2 метра Чему равна площадь основания параллелепипеда
Ответ(ы):
Гость:
So=(30*10)*2=600(сверьте с ответом)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь и запиши с глаголом идет Простое предложение Простое предложение с одн??родными членами Сложное предложение
Английский язык
Русский язык
Напишите пожалуйста мини сочинение на тему Что есть доброта? По двум рассказам Бу??ина Куст Сирени и Allez. Помогите пожалуйста даю 62 балла миниму...