Найдите объем прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 30 метров ширина 10 метров а высота 2 метра Чему равна площадь основания параллелепипеда

Математика

Найдите объем прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 30 метров ширина 10 метров а высота 2 метра Чему равна площадь основания параллелепипеда

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