Какие нравственные качества свойственны героям повести: Асе, Н.Н. , Гагину?

Литература
Какие нравственные качества свойственны героям повести: Асе, Н.Н. , Гагину?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Характер Аси во многом объясняется ее судьбой. Ася-побочная дочь Гагина-старшего от горничной. После смерти матери девочка жила с отцом, а когда умер и он, перешла на попечение брата. Поэтому Ася болезненно воспринимает свое ложное положение. Она очень нервна, ранима, особенно в том, что может задеть ее гордость. Не отличают нравственная чистота, искренность, способность к сильным страстям, мечта о большой любви. Запросы ее к жизни одновременно и очень велики, и очень просты. Она кажется странной и неестественной именно потому, что обычная жизнь людей ее круга ей не по душе. Она мечтает о жизни деятельной,возвышенной и благородной. Ее внимание привлекают люди простые, она, как видно, и сочувствует и в то же время завидует им. Гагин -старший брат Аси, путешествующий русский дворянин, художник-дилетант. Владея значительным состоянием и ни от кого не завися, он решает посвятить себя живописи и ради этого странствует по Европе. Гагин мягок, добродушен и мил. По замечанию г-на NN, это "русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара". Душевная аморфность обрекает его на роль вечного дилетанта в искусстве. То же качество предопределяет его отношение к увлечению Асей: в сущности, Гагин выбирает путь наименьшего сопротивления и тем самым способствует несчастной развязке. Причина страданий героя, его неудавшейся жизни, его трагедии кроется в нем самом, в его трусости, нерешительности, практической беспомощности. Он не может грамотно распорядиться своей судьбой, потому что пасует перед трудностями. Человек сам является кузнецом своего счастья, он сам расплачивается за совершенные когда-то ошибки. Расплатой для тургеневского героя стало одиночество. Одиночество в духовном, личном и общественном плане. Как известно, именно одиночество - самое страшное наказание для человека. Жить иллюзиями, воспоминаниями бессмысленно. Через много лет, когда мы видим г-на N постаревшим, в нём уже не остаётся былых надежд и стремлений. Его существование наполнено лишь сожалениями и светлыми воспоминаниями об Асе, об ушедшей молодости, мечтами, которых уже никогда не вернёшь.
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