Найдите произведение:1)13,7•10;7,549•100;8,071•100;12,7•1000 номер 1313
Математика
Найдите произведение:1)13,7•10;7,549•100;8,071•100;12,7•1000 номер 1313
Ответ(ы):
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1)-137 2)-754,9 3)-807,1 4)-12700
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