Помогите составить четверостишье плииииииз это слова которые должны быть на конце их менять нельзя ..................................................... весна ......................................................ото она .....

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Помогите составить четверостишье плииииииз это слова которые должны быть на конце их менять нельзя ..................................................... весна ......................................................ото она ......................................................настаёт .......................................................поёт стих про весну

Автор: Гость