Карточка по сольфеджио !!! 1) Энаргонизм в музыке .Энаргонизм звуков ,интервалов и ??ональности 2)Термины : Anto Qruare Moderato Andanto (могут быть не правильно написаны ) 3)От звука Си построить интервал Ч 5 4)Гамма A dur
Музыка
Карточка по сольфеджио !!! 1) Энаргонизм в музыке .Энаргонизм звуков ,интервалов и ??ональности 2)Термины : Anto Qruare Moderato Andanto (могут быть не правильно написаны ) 3)От звука Си построить интервал Ч 5 4)Гамма A dur
Ответ(ы):
Гость:
3)Си-фа-диез 2)Moderato-умеренно Andantе-не спеша,шагом 4)от ноты "ля", знаки фа,до,соль-диезы
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