Карточка по сольфеджио !!! 1) Энаргонизм в музыке .Энаргонизм звуков ,интервалов и ??ональности 2)Термины : Anto Qruare Moderato Andanto (могут быть не правильно написаны ) 3)От звука Си построить интервал Ч 5 4)Гамма A dur

Музыка

Карточка по сольфеджио !!! 1) Энаргонизм в музыке .Энаргонизм звуков ,интервалов и ??ональности 2)Термины : Anto Qruare Moderato Andanto (могут быть не правильно написаны ) 3)От звука Си построить интервал Ч 5 4)Гамма A dur

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