На завод отправлено 3600т угля в вагонах, по 60т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Математика
На завод отправлено 3600т угля в вагонах, по 60т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
) 3600:60=60(в) по 60т ; 2) 3600:90=40(в) по 90т; 3) 60-40=20(в) Ответ: Шестьдесят вагонов по 60т потребовалось больше. На 20 вагонов больше,чем вагонов по 90т.
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