На завод отправлено 3600т угля в вагонах, по 60т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Математика

На завод отправлено 3600т угля в вагонах, по 60т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше?

Автор: Гость