Чем по строению колос отличается от кисти?
Биология
Чем по строению колос отличается от кисти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба соцветия относятся к простым соцветиям. Разница в том, что цветки кисти имеют цветоножки, цветки колоса сидячие (без цветоножек).
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