Чем похожи служебные части речи с самостоятельными

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Самостоятельные части речи называют предметы, признаки , действия, количество и являются в предложении его членами.Служебные части речи не имеют предметного лексического значения и не являются членами предложения;имеют грамматические значенияСамостоятельные(существ.,прилаг.,числит.,местоим,глагол)Служебные(предлог,союз,частицы)Слова каждой самостоятельной части речи отвечают на свои, свойственные этой части речи вопросы. Поэтому по вопросам можно определить часть речи.