Вставте буквы, определите, чем выражены сказуемые. Мы тотчас позн_комились. Швабрин был очень (не)глуп. Разговор его был остёр и зан_мателен. Он с большой весёлостью оп_сал мне с_мейство коменданта его общ_ство и край, куда з_...

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Вставте буквы, определите, чем выражены сказуемые. Мы тотчас позн_комились. Швабрин был очень (не)глуп. Разговор его был остёр и зан_мателен. Он с большой весёлостью оп_сал мне с_мейство коменданта его общ_ство и край, куда з_вела меня суд_ба. Я см_ялся от чстого сер_ца.

Автор: Гость