Вставте буквы, определите, чем выражены сказуемые. Мы тотчас позн_комились. Швабрин был очень (не)глуп. Разговор его был остёр и зан_мателен. Он с большой весёлостью оп_сал мне с_мейство коменданта его общ_ство и край, куда з_...
Русский язык
Вставте буквы, определите, чем выражены сказуемые. Мы тотчас позн_комились. Швабрин был очень (не)глуп. Разговор его был остёр и зан_мателен. Он с большой весёлостью оп_сал мне с_мейство коменданта его общ_ство и край, куда з_вела меня суд_ба. Я см_ялся от чстого сер_ца.
Ответ(ы):
Гость:
Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остёр и занимателен. Он с большой весёлостью описал мне семейство коменданта его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца.
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