Чем представлен гометафит у папаратника и голосеменного

Биология
Чем представлен гометафит у папаратника и голосеменного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гаметофит у папоротника - заросток 
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