Чем представлен гометафит у папаратника и голосеменного
Биология
Чем представлен гометафит у папаратника и голосеменного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гаметофит у папоротника - заросток
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