Чем в жизни может пригодиться подъем елочкой на лыжах???? Срочно!!!плиз.6 класс Физкультура
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Чем в жизни может пригодиться подъем елочкой на лыжах???? Срочно!!!плиз.6 класс Физкультура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъем «елочкой» применяется на довольно крутых склонах (до 35°), когда обучаемые не в состоянии преодолеть подъем ступающим шагом. Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предотвращают скатывание.
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