С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу Молдавия,Армения,Норвегия, Турция.

География
С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу Молдавия,Армения,Норвегия, Турция.
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Автор: Гость
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Гость:
Армения, Норвегия и вроде все...
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