CРОЧНО " В ЧЕТВЕРТИ ВЫХОДИТ!!!составьте уравнения возможных химических реакций между веществами FeO, Li2O, HBr, H2SO4

Химия
CРОЧНО " В ЧЕТВЕРТИ ВЫХОДИТ!!!составьте уравнения возможных химических реакций между веществами FeO, Li2O, HBr, H2SO4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeO + 2HBr = FeBr2 + H2O Li2O +  2HBr = 2LiBr + H2O FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O Li2O + H2SO4 = Li2SO4 + H2O
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