Помогите,пожалуйста,решить задачу Дано: R1=R2=4 Ом R3=2 Ом R4=6 Ом Найти: R-?

Физика
Помогите,пожалуйста,решить задачу Дано: R1=R2=4 Ом R3=2 Ом R4=6 Ом Найти: R-?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=R1+R2+R3+R4 R=4+4+2+6=16Ом
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