Помогите срочно надо)найдите длину медианы АМ треугольника АВС с вернинамы А ( -8 ; -4 ) В ( 10 , 6) С ( -6 ; -14 )
Геометрия
Помогите срочно надо)найдите длину медианы АМ треугольника АВС с вернинамы А ( -8 ; -4 ) В ( 10 , 6) С ( -6 ; -14 )
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