На одной чаще весов 2кг бревна на другой 2кг железная гиря. Если опустить весы в воду останится ли равновесие

Физика

На одной чаще весов 2кг бревна на другой 2кг железная гиря. Если опустить весы в воду останится ли равновесие

Автор: Гость