На одной чаще весов 2кг бревна на другой 2кг железная гиря. Если опустить весы в воду останится ли равновесие
Физика
На одной чаще весов 2кг бревна на другой 2кг железная гиря. Если опустить весы в воду останится ли равновесие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если опустить весы в воду, то равновесие сохранится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как делить двухзначные числа? ... Деление таких чисел друг на друга входит в програ??му третьего класса математики и имеет наибольшую сложность сре...
Алгебра
Обществознание