На одной чаще весов 2кг бревна на другой 2кг железная гиря. Если опустить весы в воду останится ли равновесие

Физика
На одной чаще весов 2кг бревна на другой 2кг железная гиря. Если опустить весы в воду останится ли равновесие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если опустить весы в воду, то равновесие сохранится.
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