(59 баллов!!) СРОЧНЕНЬКО! Найдите неизвестные стороны ^^

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Из треугольника с катетами 12 и 16 по теореме Пифагора гипотенуза равна корень из 12 в квадрате плюс 16 в квадрате, т.е.корень из 400 и гипотенуза равна 20см. По свойству высоты, проведенной из вершины прямого угла можно составить отношение 12^2=16*x откуда 16x=144 или x=144/16=9