В каком городе в 17 веке находилась одна из крупнейших ярмарок из перечисленных го??одов: Ирбит,Тула,Орёл,Астрахань.

История

В каком городе в 17 веке находилась одна из крупнейших ярмарок из перечисленных го??одов: Ирбит,Тула,Орёл,Астрахань.

Автор: Гость