В каком городе в 17 веке находилась одна из крупнейших ярмарок из перечисленных го??одов: Ирбит,Тула,Орёл,Астрахань.
История
В каком городе в 17 веке находилась одна из крупнейших ярмарок из перечисленных го??одов: Ирбит,Тула,Орёл,Астрахань.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : Орёл!!!!!!!!!!!
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