Найти значение выражения 11т 89кг -3т 1ц 26кг

Математика
Найти значение выражения 11т 89кг -3т 1ц 26кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11т 89кг-3т1ц26кг=11089кг-3126кг=7963кг=7т 9ц 63кг
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