Чем Восточное полушарие отличается от Западного?

Обществознание
Чем Восточное полушарие отличается от Западного?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
в западном полушарии погода более жаркая, чем в восточном. Это связано с тем, что ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к плоскости Земля-Солнце на 23,5 градуса (направление и угол наклона оси Земли зависит от периода прецессии равноденствия, а видимое возвышение Солнца зависит от времени года);
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