Чем вы можете объяснить особую остроту социальных конфликтов в латиноамериканск??м обществе?
История
Чем вы можете объяснить особую остроту социальных конфликтов в латиноамериканск??м обществе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земельная олигархия - латифундисты были главным тормозом на пути развития капитализма в странах континента. Они были особо заинтересованы в сохранении сырьевой специализации региона и эксплуатации почти даровой рабочей силы - малоземельных крестьян и батраков. С начала XX века социальные движения за прогрессивное развитие Латинской Америки выступали против консервативно-олигархических сил. Дальше продолжение в пункте "Пути развития континента в XX в. " ( центральной проблемой была модернизация)
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